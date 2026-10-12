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Вратарь «Балтики» Латышонок: считаю, что пауза на сборные пошла нам на пользу

Вратарь «Балтики» Латышонок: считаю, что пауза на сборные пошла нам на пользу
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал, как международная пауза повлияла на игру калининградской команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«После такой длинной паузы всегда тяжелее начинать, вливаться в игру, но команда справилась.

Считаю, что пауза пошла нам на пользу. Хорошо готовились, было много тяжёлой работы и тренировок — думаю, это даст свои плоды. Я тоже хорошо себя чувствую. Будем только прибавлять», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Балтика» под руководством Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в таблице Альфа-Банк РПЛ, набрав 12 очков в 10 матчах.

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