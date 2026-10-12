Защитник «Барселоны» Кубарси: я только начинаю свой путь, но это не оправдание

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил, в каком состоянии подходит к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем». Встреча команд состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

— Как вы оцениваете своё физическое состояние?

— Я уже провёл много матчей — сначала на чемпионате мира, а затем на старте сезона. Тренер распределяет мою игровую нагрузку, а я стараюсь следить за своей формой.

— Вы уже осознаёте всё то, чего достигли в столь молодом возрасте?

— Да, возможно. Мне 19 лет, я только начинаю свой путь и прохожу через много новых моментов, но это не оправдание: возраст не имеет значения. Выполняю ту же работу, что и все остальные. Я должен трудиться, оставаться собой и быть конкурентоспособным, — приводит слова Кубарси AS.