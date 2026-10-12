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Защитник «Барселоны» Кубарси: я только начинаю свой путь, но это не оправдание

Защитник «Барселоны» Кубарси: я только начинаю свой путь, но это не оправдание
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил, в каком состоянии подходит к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем». Встреча команд состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

— Как вы оцениваете своё физическое состояние?
— Я уже провёл много матчей — сначала на чемпионате мира, а затем на старте сезона. Тренер распределяет мою игровую нагрузку, а я стараюсь следить за своей формой.

— Вы уже осознаёте всё то, чего достигли в столь молодом возрасте?
— Да, возможно. Мне 19 лет, я только начинаю свой путь и прохожу через много новых моментов, но это не оправдание: возраст не имеет значения. Выполняю ту же работу, что и все остальные. Я должен трудиться, оставаться собой и быть конкурентоспособным, — приводит слова Кубарси AS.

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