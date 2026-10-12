Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады Андрея Прокопова в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Локомотивом».

«Вроде по счёту игра простая, но на самом деле — не совсем. На 14-й минуте Прокопов верно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — ненаказуемая рука, простой момент. Мяч просто попал в руку, этого недостаточно.

Интересный момент на 25-й минуте. Опять же, позиция у арбитра вроде рекомендованная, но, наверное, надо было её улучшать. Футболист «Факела» сыграл рукой в своей штрафной. Дальше атака продолжилась и, на счастье Прокопова, «Локомотив» забил гол. Если бы не это, арбитра позвали бы к монитору и был бы назначен пенальти. Но даже так оценка бы не снизилась, потому что Прокопову закрывали обзор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.