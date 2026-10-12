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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Локомотив»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады Андрея Прокопова в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Локомотивом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Титков – 25'     0:2 Комличенко – 32'     0:3 Монтес – 49'     0:4 Погостнов – 64'     0:5 Комличенко – 74'    

«Вроде по счёту игра простая, но на самом деле — не совсем. На 14-й минуте Прокопов верно не назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» — ненаказуемая рука, простой момент. Мяч просто попал в руку, этого недостаточно.

Интересный момент на 25-й минуте. Опять же, позиция у арбитра вроде рекомендованная, но, наверное, надо было её улучшать. Футболист «Факела» сыграл рукой в своей штрафной. Дальше атака продолжилась и, на счастье Прокопова, «Локомотив» забил гол. Если бы не это, арбитра позвали бы к монитору и был бы назначен пенальти. Но даже так оценка бы не снизилась, потому что Прокопову закрывали обзор», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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