15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: люди искренне считают, что Танашев должен поднимать Россию с колен

Арбитр Федотов: люди искренне считают, что Танашев должен поднимать Россию с колен
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о российском судье Инале Танашеве.

«В Сети распространяется мнение, что Танашев хороший арбитр, но ведомый. Это ошибочное мнение. Люди так считают, потому что Танашев приходит к монитору и меняет своё решение на неправильное. Но дело не в том, что он ведомый, а в том, что ему показывают не те кадры. Такое ощущение, что Танашев отсудил финал чемпионата мира. Люди искренне считают, что он должен поднимать Россию с колен. В массовом сознании Инал теперь вместо Карасёва. Но нельзя не ошибаться. И нельзя делать из Танашева идола. Это его второй сезон в РПЛ, плюс появилось испытание в виде VAR. Мы помним 11-метровый в ворота «Рубина» в матче с ЦСКА, когда потом оказалось, что защитник сыграл в мяч. А Карасёв по монитору нужного кадра не показал. В Краснодаре могло произойти то же самое», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«У людей ошибочное мнение по Танашеву». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«У людей ошибочное мнение по Танашеву». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android