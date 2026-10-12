Арбитр Федотов: люди искренне считают, что Танашев должен поднимать Россию с колен

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о российском судье Инале Танашеве.

«В Сети распространяется мнение, что Танашев хороший арбитр, но ведомый. Это ошибочное мнение. Люди так считают, потому что Танашев приходит к монитору и меняет своё решение на неправильное. Но дело не в том, что он ведомый, а в том, что ему показывают не те кадры. Такое ощущение, что Танашев отсудил финал чемпионата мира. Люди искренне считают, что он должен поднимать Россию с колен. В массовом сознании Инал теперь вместо Карасёва. Но нельзя не ошибаться. И нельзя делать из Танашева идола. Это его второй сезон в РПЛ, плюс появилось испытание в виде VAR. Мы помним 11-метровый в ворота «Рубина» в матче с ЦСКА, когда потом оказалось, что защитник сыграл в мяч. А Карасёв по монитору нужного кадра не показал. В Краснодаре могло произойти то же самое», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.