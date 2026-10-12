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Защитник «Барселоны» Кубарси: конечно, Ямаль заслуживает получить «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Кубарси: конечно, Ямаль заслуживает получить «Золотой мяч»
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о своём одноклубнике Ламине Ямале как о претенденте на «Золотой мяч» — 2026.

— Удивляет ли вас, что Ламин утверждает, будто заслуживает «Золотой мяч»?
— Все знают, что Ламин — лучший в мире. Даже если он сам об этом говорит — все это знают. Конечно, он заслуживает получить «Золотой мяч». Я тоже мог бы претендовать на эту награду, учитывая моё выступление на чемпионате мира и проведённый сезон, но я держусь в тени, тогда как к нему приковано больше внимания СМИ, — приводит слова Кубарси AS.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

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