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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе судейской бригады Никиты Новикова в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

«Из простого матча получился сложный. И Новиков его вытащил. Футболисты «Крыльев Советов» пытались на него давить, окружали. Но в данном случае арбитр стал заложником момента на 14-й минуте и не мог потом ничего показывать.

На 14-й минуте Новиков не показал Зобнину очевидную жёлтую. Видимо, к тому моменту арбитр не вошёл в игру. Хорошо, что не как в матче «Динамо», где вообще всё проглядели. И хорошо, что Зобнин встретил Рахмановича телом, а не плечом. Удара в челюсть тут не было. Но это очевидная жёлтая, которую арбитр не показал. Непонятно почему. Но Новиков умеет анализировать. Скорее всего, посмотрит и сделает выводы. В этом главное отличие молодых арбитров от старых.

На 17-й минуте Новиков верно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Ненаказуемая рука — Бабич выпрыгнул, попытался сыграть в мяч, рука шла сверху вниз. Нормальный контакт.

На 24-й минуте верно показал красную Максименко за лишение явной возможности забить гол. Другого он тут показать и не мог — было бы странно.

На 68-й минуте Новиков правильно не назначил 11-метровый в ворота «Спартака» — тоже ненаказуемая рука. Мяч попал Ву в бедро, мяч очевидным образом поменял направление и отскочил в руку. Да, она была отставлена, но по нынешним трактовкам это не 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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