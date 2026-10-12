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Ханс-Дитер Флик отказался комментировать удаление Винисиуса в матче с «Вильярреалом»

Ханс-Дитер Флик отказался комментировать удаление Винисиуса в матче с «Вильярреалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем» отказался отвечать на вопрос журналиста об удалении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в игре 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0), а также о критике судейства со стороны «лос бланкос».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Надеюсь, однажды вы тоже поймёте, что я никогда не отвечаю на вопросы о «Реале», когда мы не играем с этой командой. У нас впереди встреча с «Галатасараем». Мы должны уважать эту команду. Это фантастическая команда с невероятным стадионом и уникальной атмосферой. Я не хочу говорить о «Реале», потому что мы должны сосредоточиться на нашем матче», — приводит слова Флика AS.

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