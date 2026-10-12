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Арбитр Федотов раскритиковал резервного судью матча «Краснодар» — «Зенит»

Арбитр Федотов раскритиковал резервного судью матча «Краснодар» — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов подверг критике резервного судью матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» Игоря Капленкова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«На 44-й минуте Танашев не показал жёлтую Жубалу за грубую игру. Тот сыграл в мяч и потом шипами попал в колено игроку «Зенита» в центральной зоне. В момент игры в мяч у футболиста «Краснодара» ещё было расстояние до соперника, он мог убрать ногу в сторону. Но вместо этого протащил её вперёд. Тут ответственен резервный арбитр Капленков. Танашев смотрел Жубалу в спину и не мог видеть скользящего удара в колено.

На 79-й минуте Танашев показал красную Тормене после вмешательства VAR. Скорее всего, он принял решение сразу. Здесь мог бы подсказать резервный, поскольку находился от эпизода метрах в семи, в то время как Танашев — в 25. Но, к сожалению, Капленков этого не сделал. Вопрос в том, что резервный не только таблички поднимает и успокаивает тренеров, а должен помогать главному. Все же понимают, что это убийственная игра. И подобным образом относиться к своей работе — такое себе. Я бы поднял вопрос, зачем этот арбитр вообще нужен в Премьер-Лиге. Даже в качестве резервного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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