Арбитр Федотов раскритиковал резервного судью матча «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов подверг критике резервного судью матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» Игоря Капленкова.

«На 44-й минуте Танашев не показал жёлтую Жубалу за грубую игру. Тот сыграл в мяч и потом шипами попал в колено игроку «Зенита» в центральной зоне. В момент игры в мяч у футболиста «Краснодара» ещё было расстояние до соперника, он мог убрать ногу в сторону. Но вместо этого протащил её вперёд. Тут ответственен резервный арбитр Капленков. Танашев смотрел Жубалу в спину и не мог видеть скользящего удара в колено.

На 79-й минуте Танашев показал красную Тормене после вмешательства VAR. Скорее всего, он принял решение сразу. Здесь мог бы подсказать резервный, поскольку находился от эпизода метрах в семи, в то время как Танашев — в 25. Но, к сожалению, Капленков этого не сделал. Вопрос в том, что резервный не только таблички поднимает и успокаивает тренеров, а должен помогать главному. Все же понимают, что это убийственная игра. И подобным образом относиться к своей работе — такое себе. Я бы поднял вопрос, зачем этот арбитр вообще нужен в Премьер-Лиге. Даже в качестве резервного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.