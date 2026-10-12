«У Танашева всё было под контролем». Игонин — о судействе в матче «Краснодара» и «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил судейство в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (3:2). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Инал Танашев.

«Мне кажется, что Инал Танашев провёл очень хороший матч. Он изначально был достаточно сложным, и все понимали, что события могут сложиться по-разному. Кто-то может сказать, что в игре не было острых моментов. Но, на мой взгляд, именно судья не дал большим страстям разбушеваться по ходу матча. И серьёзных ошибок, которые мы бы сейчас обсуждали, он тоже не допустил. У Танашева всё было под контролем», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.