«У Танашева всё было под контролем». Игонин — о судействе в матче «Краснодара» и «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил судейство в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (3:2). В качестве главного арбитра этой встречи выступил Инал Танашев.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
«Мне кажется, что Инал Танашев провёл очень хороший матч. Он изначально был достаточно сложным, и все понимали, что события могут сложиться по-разному. Кто-то может сказать, что в игре не было острых моментов. Но, на мой взгляд, именно судья не дал большим страстям разбушеваться по ходу матча. И серьёзных ошибок, которые мы бы сейчас обсуждали, он тоже не допустил. У Танашева всё было под контролем», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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