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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Родина»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Родина»
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным 11-метровым ударом в компенсированное время матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Родиной».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«На 90+1-й минуте Чистяков верно не назначил 11-метровый в ворота «Родины». Никакого нарушения правил там не было: игрок ЦСКА поставил ногу и сам начал падать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Родиной» состоялась 11 октября и завершилась разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Главным арбитром встречи выступал Артём Чистяков. Благодаря этой победе красно-синие набрали 22 очка и делят лидерство в РПЛ с московским «Динамо».

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