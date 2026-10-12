Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Родина»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным 11-метровым ударом в компенсированное время матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Родиной».

«На 90+1-й минуте Чистяков верно не назначил 11-метровый в ворота «Родины». Никакого нарушения правил там не было: игрок ЦСКА поставил ногу и сам начал падать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча между ЦСКА и «Родиной» состоялась 11 октября и завершилась разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Главным арбитром встречи выступал Артём Чистяков. Благодаря этой победе красно-синие набрали 22 очка и делят лидерство в РПЛ с московским «Динамо».