Защитник «Барселоны» Пау Кубарси: меня не волнуют жалобы «Реала» на судейство

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем» воздержался от комментариев относительно жалоб «Реала» на судейство в матче 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0).

«Меня не волнуют жалобы «Реала» на судейство. Нас не особо интересует то, что происходит за пределами нашего клуба», — приводит слова Кубарси AS.

Встреча «Галатасарая» и «Барселоны» состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.