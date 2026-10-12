Защитник «Барселоны» Пау Кубарси: меня не волнуют жалобы «Реала» на судейство
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Защитник «Барселоны» Пау Кубарси перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем» воздержался от комментариев относительно жалоб «Реала» на судейство в матче 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Меня не волнуют жалобы «Реала» на судейство. Нас не особо интересует то, что происходит за пределами нашего клуба», — приводит слова Кубарси AS.
Встреча «Галатасарая» и «Барселоны» состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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