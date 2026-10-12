Арбитр Федотов раскритиковал судей матча «Рубин» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов подверг критике судейскую бригаду матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и московским «Динамо».

«Абросимов — нестабильный судья, не может входить в игры после больших пауз. Когда назначения подряд, он идёт очень хорошо, потому что находится в тонусе. Но как только пауза — что-то в его жизни происходит. Абросимов сразу теряет тонус и не может собраться. Так же было и в этой игре. Абросимов работал в режиме тихохода — просто ходил по полю и фиксировал какие-то фолы. Максимум на быстрый шаг переходил.

В моменте с удалением Самошникова на 36-й минуте ответственен второй ассистент. Я не могу объяснить, почему он не сказал Абросимову, что это красная. Шипы, додавливание — очевидное удаление. Но даже тут Абросимов, вместо того чтобы спринтовать, просто слегка ускорился и, конечно, никуда не успел. Поэтому оценить момент самостоятельно он не мог.

То же самое касается удаления Рубенса на 83-й минуте. Абросимов мог принимать решение самостоятельно, но вместо этого вышел из штрафной пешком, когда надо было ускоряться вслед за пробросом мяча вперёд. Пришёл, посмотрел, жёлтые какие-то показывать стал по подсказке резервного, который тоже не увидел красной. В итоге молодец Левников на VAR, который на оба момента позвал арбитра к монитору.

Конечно, это красная. Но Абросимов на этом не остановился. После просмотра повтора он сказал, что со стороны Рубенса было серьёзное нарушение правил. Это не так — здесь было агрессивное поведение, удар соперника в голову. От трактовки зависит длительность дисквалификации игрока. Если «Рубин» заявит о сотрясении мозга, то Рубенс улетит надолго. Почему такая подмена понятий? Что здесь, что в случае с ракурсами на VAR. Пускай разбирается департамент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.