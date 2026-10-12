Тренер «Барселоны» Флик: нам следует быть готовыми к атмосфере матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем». Встреча команд состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

— Нам следует быть готовыми к атмосфере грядущего матча. Здесь она — одна из наиболее ощутимых в мире. Это просто невероятно. Этот стадион звучит потрясающе. Наш соперник гораздо лучше стал играть с топ-клубами, нам следует сохранять единство.

— Давит ли на вас статус фаворитов матча?

— Я всегда говорю, что доволен тем, как мы тренируемся, однако каждый матч отличается от другого. Завтра будет трудно. Играть здесь — привилегия, однако в футболе многое может меняться. Мы готовы к игре, — приводит слова Флика AS.