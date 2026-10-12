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Тренер «Барселоны» Флик: наши футболисты по-прежнему полны решимости побеждать

Тренер «Барселоны» Флик: наши футболисты по-прежнему полны решимости побеждать
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Галатасараем» ответил, как относится к статусу одного из фаворитов турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

— Считаете ли вы себя фаворитами на победу в Лиге чемпионов?
— Выступать в этом турнире — настоящая привилегия. Мы усердно работаем, путь к финалу очень долог. Нам следует выходит на каждый матч с тем настроем, который мы демонстрируем в начале сезона. И, разумеется, грамотно обращаться с мячом.

Многие из наших футболистов — чемпионы мира, однако видно, что они по-прежнему полны решимости побеждать. Это непросто, но они всё равно стремятся к новым достижениям. Мы должны работать ради наших болельщиков и наших семей. Это трудный и долгий путь, — приводит слова Флика AS.

Встреча «Галатасарая» и «Барселоны» состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». В качестве главного арбитра выступит Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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