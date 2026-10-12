«Болельщики не осознают масштаба катастрофы». Невилл и Каррагер — о деле «Ман Сити»

Бывшие защитники сборной Англии, а ныне эксперты Гари Невилл и Джейми Каррагер высказались о вынесении обвинительного вердикта независимой комиссии по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

«Мы сидим в студии и даже не понимаем, что всё это значит. Болельщики «Сити» сейчас счастливы победе на «Энфилде», но, мне кажется, они пока не осознают то клеймо, то несмываемое пятно и тот колоссальный ущерб, который уже нанесён их клубу. Фанаты «Ливерпуля» поют им: «Вы вылетаете», кричат «мошенники» при каждом касании — и от этого клейма никуда не деться. В дальнем углу трибун висел баннер, который меня просто поразил: «Целое поколение болельщиков было обмануто». И поверьте, именно такими теперь будут настроения по всей стране», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«В какой-то степени эта токсичная атмосфера вокруг «Манчестер Сити» будет только усиливаться с каждым их новым выигранным матчем. Волна негатива по всей стране продолжит нарастать. Нам необходимо окончательное юридическое решение как можно скорее. Мы смотрим сегодняшний суперматч, но какова его реальная цена на фоне всего этого?» — добавил Каррагер.

Напомним, в воскресенье «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ.