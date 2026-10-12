«У меня дед так ходил». Вратарь «Балтики» Латышонок объяснил, почему отпустил усы

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок объяснил, почему решил изменить имидж. Ранее в Сети обратили внимание, что футболист отрастил усы.

Фото: Из личного архива Евгения Латышонка

— И медиа, и тг-каналы отметили твою смену имиджа — что сподвигло отпустить усы?

— На самом деле я давно хотел — у меня дед почти всю жизнь так ходил. Просто захотелось так сделать. Ну, и самое главное — моей жене нравится, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Балтика» под руководством Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 10 матчах.