15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня дед так ходил». Вратарь «Балтики» Латышонок объяснил, почему отпустил усы

«У меня дед так ходил». Вратарь «Балтики» Латышонок объяснил, почему отпустил усы
Комментарии

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок объяснил, почему решил изменить имидж. Ранее в Сети обратили внимание, что футболист отрастил усы.

Фото: Из личного архива Евгения Латышонка

— И медиа, и тг-каналы отметили твою смену имиджа — что сподвигло отпустить усы?
— На самом деле я давно хотел — у меня дед почти всю жизнь так ходил. Просто захотелось так сделать. Ну, и самое главное — моей жене нравится, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Балтика» под руководством Андрея Талалаева располагается на седьмом месте в таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 10 матчах.

Материалы по теме
Вратарь «Балтики» Латышонок: считаю, что пауза на сборные пошла нам на пользу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android