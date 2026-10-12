Дубль Крстовича помог «Аталанте» победить «Венецию» в матче чемпионата Италии

В понедельник, 12 октября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027 между «Аталантой» и «Венецией». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Париде Тремоладой.
Бергамаски обеспечили преимущество ещё до перерыва. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Франк Кессье, которому ассистировал Никола Крстович. Спустя три минуты сам Никола Крстович удвоил перевес своей команды после передачи Элифа Элмаса, а на 31-й минуте черногорский форвард оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
Гости сумели ответить одним забитым мячом на 37-й минуте встречи: точный удар нанёс полузащитник «Венеции» Антуан Эно, голевой пас на свой счёт записал Ричи Саградо.
- 18 октября 2026
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