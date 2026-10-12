15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аталанта — Венеция, результат матча 12 октября 2026, счет 3:1, 6-й тур Серии А сезона-2026/2027

Дубль Крстовича помог «Аталанте» победить «Венецию» в матче чемпионата Италии
Комментарии

В понедельник, 12 октября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027 между «Аталантой» и «Венецией». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Париде Тремоладой.

Италия — Серия А . 6-й тур
12 октября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Венеция
Венеция
1:0 Кессье – 4'     2:0 Крстович – 7'     3:0 Крстович – 31'     3:1 Эно – 37'    
Удаления: Элмас – 89' / нет

Бергамаски обеспечили преимущество ещё до перерыва. Уже на четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Франк Кессье, которому ассистировал Никола Крстович. Спустя три минуты сам Никола Крстович удвоил перевес своей команды после передачи Элифа Элмаса, а на 31-й минуте черногорский форвард оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Гости сумели ответить одним забитым мячом на 37-й минуте встречи: точный удар нанёс полузащитник «Венеции» Антуан Эно, голевой пас на свой счёт записал Ричи Саградо.

Календарь матчей Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android