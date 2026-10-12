«Галатасарай» заработает рекордные $ 5 млн за один матч с «Барселоной» — The Touchline

Предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между стамбульским «Галатасараем» и каталонской «Барселоной» официально признан самым дорогим футбольным событием в истории турецкого футбола. Об этом сообщает ресурс The Touchline в социальных сетях.

По информации источника, стоимость отдельных билетов на европейский топ-матч доходила до $ 1520 (около € 1400), однако это не помешало полному аншлагу — абсолютно все билеты были раскуплены задолго до стартового свистка.

Ожидается, что суммарная выручка стамбульского клуба от реализации билетной программы и клубной атрибутики составит порядка $ 5 млн только за один этот игровой день.

Напомним, домашний стадион «Галатасарая» «РАМС Парк» вмещает более 52 тыс. зрителей и славится одной из самых шумных фанатских атмосфер в мировом футболе.