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«Галатасарай» заработает рекордные $ 5 млн за один матч с «Барселоной» — The Touchline

«Галатасарай» заработает рекордные $ 5 млн за один матч с «Барселоной» — The Touchline
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Предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между стамбульским «Галатасараем» и каталонской «Барселоной» официально признан самым дорогим футбольным событием в истории турецкого футбола. Об этом сообщает ресурс The Touchline в социальных сетях.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

По информации источника, стоимость отдельных билетов на европейский топ-матч доходила до $ 1520 (около € 1400), однако это не помешало полному аншлагу — абсолютно все билеты были раскуплены задолго до стартового свистка.

Ожидается, что суммарная выручка стамбульского клуба от реализации билетной программы и клубной атрибутики составит порядка $ 5 млн только за один этот игровой день.

Напомним, домашний стадион «Галатасарая» «РАМС Парк» вмещает более 52 тыс. зрителей и славится одной из самых шумных фанатских атмосфер в мировом футболе.

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