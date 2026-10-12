Защитник «Краснодара» Жубал назвал главного конкурента команды в борьбе за чемпионство

Защитник «Краснодара» Жубал назвал главного конкурента своей команды в борьбе за победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Зенит» как действующий чемпион — самый сильный конкурент в борьбе за титул. Но и «Спартак» очень хорошая команда с качественными игроками. У «Динамо» тоже была неплохая серия, летом они заметно усилили состав. Поэтому я считаю, что именно эти команды будут бороться за первое место до конца чемпионата. А в качестве основных и самых сильных конкурентов я бы выделил «Зенит» и «Спартак», — сказал Жубал в эфире «Матч Премьер».

На данный момент лидером чемпионата России с 22 очками является московское «Динамо». Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством очков. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее идут «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).