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Компани: не хочу, чтобы кто-то думал, будто игра с «Викингом» для нас не имеет значения

Компани: не хочу, чтобы кто-то думал, будто игра с «Викингом» для нас не имеет значения
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с норвежским «Викингом». Встреча состоится на стадионе «Люсе Арена» (Ставангер, Норвегия). В качестве главного арбитра выступит Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

«Это Лига чемпионов. Каждая игра — настоящий вызов. Если мы хотим приехать и сыграть как «Бавария», то это вопрос менталитета. Это особенная игра для «Викинга», но я не хочу, чтобы кто-то думал, будто для нас она не имеет значения. Что бы ни принесла эта встреча, мы будем выходить на поле с мыслью, что может произойти всё что угодно, и мы к этому готовы. И я надеюсь, что завтра всё получится», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

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