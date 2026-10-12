Компани: не хочу, чтобы кто-то думал, будто игра с «Викингом» для нас не имеет значения

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с норвежским «Викингом». Встреча состоится на стадионе «Люсе Арена» (Ставангер, Норвегия). В качестве главного арбитра выступит Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
«Это Лига чемпионов. Каждая игра — настоящий вызов. Если мы хотим приехать и сыграть как «Бавария», то это вопрос менталитета. Это особенная игра для «Викинга», но я не хочу, чтобы кто-то думал, будто для нас она не имеет значения. Что бы ни принесла эта встреча, мы будем выходить на поле с мыслью, что может произойти всё что угодно, и мы к этому готовы. И я надеюсь, что завтра всё получится», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
- 18 октября 2026
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