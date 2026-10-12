Уэсли Снейдер: Симонян для России такой же прекрасный игрок, как Круифф для голландцев

Экс-игрок «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о бывшем футболисте московского «Спартака» и национальной команды СССР Никите Симоняне.

«Много слышал про Никиту Симоняна. Он для России такой же, как Круифф для голландцев. Конечно, мы не застали игры, но он такой же прекрасный игрок», — передаёт слова Снейдера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды — в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.