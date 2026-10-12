Матч «Аль-Насра» Роналду и «Нефтчи» в Азиатской ЛЧ отложен из-за ракетной атаки на Эр-Рияд

Матч группового этапа Азиатской Лиги чемпионов между саудовским «Аль-Насром» и узбекистанским «Нефтчи» был отложен незадолго до стартового свистка из-за ракетной опасности в столице Саудовской Аравии.

По информации местных СМИ, со стороны Йемена в направлении Эр-Рияда была выпущена баллистическая ракета. В связи с возникшей угрозой службой безопасности было принято решение отложить начало футбольного матча.

На стадионе «Аль-Авваль Парк» диктор по арене обратился к присутствующим на трибунах болельщикам с настоятельной просьбой сохранять спокойствие и оставаться на безопасных позициях. Начало встречи перенесено на неопределённое время, организаторы турнира и службы спасения оценивают текущую обстановку в городе.