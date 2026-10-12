«Никогда не следует недооценивать соперника». Защитник «Баварии» Та — о матче с «Викингом»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с норвежским «Викингом». Встреча состоится на стадионе «Люсе Арена» (Ставангер, Норвегия). В качестве главного арбитра выступит Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

«Никогда не следует недооценивать соперника. Всегда много говорят о фаворитах, но мы вне этого. Мы сфокусированы на своём потенциале и своей игре. Всегда стремимся именно к этому. Неважно, каков наш соперник. Мы всегда хотим выкладываться на 100%», — приводит слова Та официальный сайт УЕФА.