«Никогда не следует недооценивать соперника». Защитник «Баварии» Та — о матче с «Викингом»
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Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с норвежским «Викингом». Встреча состоится на стадионе «Люсе Арена» (Ставангер, Норвегия). В качестве главного арбитра выступит Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2' 2:0 Кристиансен – 38' 2:1 Кейн – 54' 2:2 Кейн – 60' 2:3 Диас – 71' 3:3 Haugen – 90'
Удаления: нет / Олисе – 74'
«Никогда не следует недооценивать соперника. Всегда много говорят о фаворитах, но мы вне этого. Мы сфокусированы на своём потенциале и своей игре. Всегда стремимся именно к этому. Неважно, каков наш соперник. Мы всегда хотим выкладываться на 100%», — приводит слова Та официальный сайт УЕФА.
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