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Экс-игрок «Аталанты» Алехандро Гомес: надеюсь, Миранчук вернётся в европейский футбол

Экс-игрок «Аталанты» Алехандро Гомес: надеюсь, Миранчук вернётся в европейский футбол
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Бывший полузащитник «Аталанты» и сборной Аргентины Алехандро Гомес поделился мнением об уровне мастерства своего экс-партнёра по бергамскому клубу, российского хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

«Миранчук — игрок с отменными качествами. Сейчас он играет в МЛС, но надеюсь, что рано или поздно он вернётся в европейский футбол», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Миранчук и Гомес вместе выступали за «Аталанту» в сезоне-2020/2021. Летом 2024 года 30-летний российский полузащитник перешёл из клуба Серии А в клуб американской МЛС «Атланта Юнайтед», подписав контракт до конца 2027 года.

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