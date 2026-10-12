Экс-игрок «Аталанты» Алехандро Гомес: надеюсь, Миранчук вернётся в европейский футбол

Бывший полузащитник «Аталанты» и сборной Аргентины Алехандро Гомес поделился мнением об уровне мастерства своего экс-партнёра по бергамскому клубу, российского хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

«Миранчук — игрок с отменными качествами. Сейчас он играет в МЛС, но надеюсь, что рано или поздно он вернётся в европейский футбол», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Миранчук и Гомес вместе выступали за «Аталанту» в сезоне-2020/2021. Летом 2024 года 30-летний российский полузащитник перешёл из клуба Серии А в клуб американской МЛС «Атланта Юнайтед», подписав контракт до конца 2027 года.