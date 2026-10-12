Уэсли Снейдер: ЦСКА был одним из самых сильных соперников на пути в финал Лиги чемпионов

Экс-игрок «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился воспоминаниями о противостоянии с ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2009/2010. Обе встречи миланцы выиграли со счётом 1:0, по итогам того сезона «нерадзурри» выиграли главный клубный турнир Старого Света.

«ЦСКА был одним из самых сильных соперников, возможно, самый сильный на пути в финал Лиги чемпионов. Нам было непросто, это был сильный ЦСКА», — передаёт слова Снейдера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. Нидерландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 годов соответственно.