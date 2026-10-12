Тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Брюгге» в ЛЧ

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Брюгге». Встреча состоится 13 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»). В качестве главного арбитра выступит Рохит Сагги (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Понимаем, что для того, чтобы пройти дальше, нам нужно сыграть в семи матчах и выжать из них максимум. У «Брюгге» есть своя узнаваемость, и они играют в особом стиле, это довольно мастеровитая команда. Матч будет непростым — ни одна игра в Лиге чемпионов не бывает лёгкой.

В наших матчах нам нужны энергия, решимость и правильный настрой: именно на этом мы основываем свою игру. [На выходных] мы выбрали состав на встречу с «Пармой», который отличался от того варианта, которого некоторые могли ожидать. У нас сильный состав, в котором игроки используют свои индивидуальные качества на благо команды», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.