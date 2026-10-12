«Вообще его не чувствую». Кэррик — о критике и давлении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о растущем внешнем давлении на фоне неудачных результатов команды на старте сезона. Подопечные английского специалиста занимают 13-е место в АПЛ, набрав шесть очков в шести матчах.

«Всё зависит от того, что именно вы вкладываете в понятие давления. У нас как у единого коллектива и футбольного клуба есть свои собственные чёткие ожидания. За долгие годы в футболе я сполна прочувствовал как взлёты, так и падения, поэтому совершенно не ощущаю давления из-за текущей ситуации.

Внутри команды нет никакого негатива. Мы просто принимаем этот вызов и готовы справляться с ним», — приводит слова Каррика журналист Daily Mail Крис Уилер.