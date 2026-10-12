15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вообще его не чувствую». Кэррик — о критике и давлении в «Манчестер Юнайтед»

«Вообще его не чувствую». Кэррик — о критике и давлении в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о растущем внешнем давлении на фоне неудачных результатов команды на старте сезона. Подопечные английского специалиста занимают 13-е место в АПЛ, набрав шесть очков в шести матчах.

«Всё зависит от того, что именно вы вкладываете в понятие давления. У нас как у единого коллектива и футбольного клуба есть свои собственные чёткие ожидания. За долгие годы в футболе я сполна прочувствовал как взлёты, так и падения, поэтому совершенно не ощущаю давления из-за текущей ситуации.

Внутри команды нет никакого негатива. Мы просто принимаем этот вызов и готовы справляться с ним», — приводит слова Каррика журналист Daily Mail Крис Уилер.

Материалы по теме
Матч дня в Лиге чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Матч дня в Лиге чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android