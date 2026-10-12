«У нас есть шанс реабилитироваться перед болельщиками». Аканджи — о матче с «Брюгге»

Защитник «Интера» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Брюгге». Встреча состоится 13 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»). В качестве главного арбитра выступит Рохит Сагги (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Мы проиграли свой первый матч в Лиге чемпионов [«Реалу»], но теперь у нас есть шанс реабилитироваться перед нашими болельщиками. «Брюгге» — отличная команда: возможно, не высшего уровня, но нам нужно быть осторожными, потому что они привыкли играть в этом турнире», — приводит слова Аканджи официальный сайт УЕФА.