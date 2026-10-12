«У нас есть шанс реабилитироваться перед болельщиками». Аканджи — о матче с «Брюгге»
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Защитник «Интера» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Брюгге». Встреча состоится 13 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»). В качестве главного арбитра выступит Рохит Сагги (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30' 1:1 Мартинес – 44' 1:2 Трезольди – 63' 1:3 Трезольди – 74' 2:3 Мартинес – 81' 2:4 Верман – 87' 3:4 Бонни – 90+3'
«Мы проиграли свой первый матч в Лиге чемпионов [«Реалу»], но теперь у нас есть шанс реабилитироваться перед нашими болельщиками. «Брюгге» — отличная команда: возможно, не высшего уровня, но нам нужно быть осторожными, потому что они привыкли играть в этом турнире», — приводит слова Аканджи официальный сайт УЕФА.
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