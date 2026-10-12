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Энцо Мареска обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после победы над «Ливерпулем»

Энцо Мареска обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после победы над «Ливерпулем»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска в соцсетях обратился к болельщикам команды после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ранее «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил лиги. Во время этой игры болельщики мерсисайдцев активно освистывали команду гостей.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«Некоторые места проверяют вас на прочность. Некоторые моменты делают вас более сплочёнными. Благодарю всех, кто поддержал нас на «Энфилде». Мы вместе», — сказано в публикации Марески.

Команда Энцо Марески лидирует в АПЛ после шести туров. «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей и набрал максимальные 18 очков.

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