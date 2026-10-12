Энцо Мареска обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после победы над «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска в соцсетях обратился к болельщикам команды после матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ранее «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил лиги. Во время этой игры болельщики мерсисайдцев активно освистывали команду гостей.

«Некоторые места проверяют вас на прочность. Некоторые моменты делают вас более сплочёнными. Благодарю всех, кто поддержал нас на «Энфилде». Мы вместе», — сказано в публикации Марески.

Команда Энцо Марески лидирует в АПЛ после шести туров. «Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей и набрал максимальные 18 очков.