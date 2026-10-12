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Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов

Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду забил 981-й гол в своей профессиональной карьере. Форвард удвоил преимущество своей команды в матче 2-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов с узбекистанским «Нефтчи».

Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 2-й тур
12 октября 2026, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Анжело – 33'     2:0 Роналду – 42'     2:1 Одилов – 51'     3:1 Gofurov – 78'    
Удаления: нет / Алибаев – 65'

Нападающий забил гол на 42-й минуте первого тайма с передачи Аймана Яхьи.

Ранее по ходу матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября) тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отправил Криштиану Роналду на разминку, но не задействовал его в игре. 30 сентября нападающий покинул расположение сборной. 6 октября футболист опубликовал заявление, где изложил мотивы своего решения и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.

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