Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду забил 981-й гол в своей профессиональной карьере. Форвард удвоил преимущество своей команды в матче 2-го тура группового этапа Азиатской Лиги чемпионов с узбекистанским «Нефтчи».

Нападающий забил гол на 42-й минуте первого тайма с передачи Аймана Яхьи.

Ранее по ходу матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября) тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отправил Криштиану Роналду на разминку, но не задействовал его в игре. 30 сентября нападающий покинул расположение сборной. 6 октября футболист опубликовал заявление, где изложил мотивы своего решения и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.