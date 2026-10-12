«Нужно лишь набраться терпения». Погба — о положении дел в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, выступавший за команду с 2016 по 2022 год, поделился мнением о нынешнем положении дел у «красных дьяволов».

«Это лишь начало сезона, а он идёт долго. В любой момент всё может очень сильно измениться. Нужно лишь набраться терпения, и тогда всё будет хорошо», — приводит слова Погба Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с шестью очками находится на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В составе «Манчестер Юнайтед» Погба выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы УЕФА. На данный момент футболист пребывает в статусе свободного агента.