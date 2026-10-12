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Ковентри Сити — Ньюкасл Юнайтед: результат матча 12 октября, счет 4:1, АПЛ — 2026/2027

«Ковентри Сити» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 6-го тура АПЛ
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Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Ковентри Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали небесно-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». В качестве главного арбитра выступил Джон Брукс (Лестер).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
12 октября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Рудони – 6'     2:0 Шериф – 48'     2:1 Ботман – 70'     3:1 Симмс – 81'     4:1 Мфуни – 86'    

Джек Рудони на шестой минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд. Сидики Шериф на 48-й минуте удвоил преимущество команды. Свен Ботман на 70-й минуте сократил отставание гостей в счёте. Эллис Симмс на 81-й минуте забил третий мяч «Ковентри Сити» в этой встрече, а на 86-й минуте Стивен Мфуни установил итоговый счёт.

После этой игры «Ковентри Сити» с шестью очками находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл Юнайтед» с восемью очками располагается на 11-й строчке.

Календарь АПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица АПЛ сезона-2026/2027
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