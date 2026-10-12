«Ковентри Сити» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 6-го тура АПЛ

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Ковентри Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали небесно-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». В качестве главного арбитра выступил Джон Брукс (Лестер).

Джек Рудони на шестой минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд. Сидики Шериф на 48-й минуте удвоил преимущество команды. Свен Ботман на 70-й минуте сократил отставание гостей в счёте. Эллис Симмс на 81-й минуте забил третий мяч «Ковентри Сити» в этой встрече, а на 86-й минуте Стивен Мфуни установил итоговый счёт.

После этой игры «Ковентри Сити» с шестью очками находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл Юнайтед» с восемью очками располагается на 11-й строчке.