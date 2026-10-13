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Леванте — Севилья, результат матча 12 октября 2026, счет 3:3, 6-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Леванте» вырвал ничью у «Севильи» на 90+10-й минуте в матче с шестью голами
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В понедельник, 12 октября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 между валенсийским «Леванте» и «Севильей». Встреча на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершилась ничьей со счётом 3:3, при этом три мяча команды забили уже в компенсированное ко второму тайму время. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Адрианом Кордеро Вегой.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
12 октября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
3 : 3
Севилья
Севилья
0:1 Юр – 13'     0:2 Коррея – 54'     1:2 Ромеро – 57'     2:2 Де Ла Фуэнте – 90+2'     2:3 Ромеро – 90+5'     3:3 Ндукве – 90+10'    
Удаления: нет / Ромеро – 90+6'

Андалусийцы вели с преимуществом в два мяча: на 13-й минуте счёт открыл шотландец Робби Юр, а на 54-й минуте Фелиш Коррея удвоил преимущество гостей с передачи Юра. Хозяева забили на 57-й минуте благодаря удару Ивана Ромеро, которому ассистировал Рохер Бруге.

На 90+2-й минуте защитник «Леванте» Адриан Де Ла Фуэнте сравнял счёт (2:2). На 90+5-й минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро с передачи Юссуфа Фофана вывел свою команду вперёд. Однако на 90+10-й минуте «Леванте» сумел совершить ещё одно спасение благодаря голу Ифеаньи Ндукве, установив окончательный счёт встречи — 3:3.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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