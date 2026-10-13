15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик ответил, готов ли Фернандеш сыграть с «Атлетико»

Тренер «МЮ» Кэррик ответил, готов ли Фернандеш сыграть с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид рассказал о нынешнем состоянии полузащитника Бруну Фернандеша. В сентябре наставник сборной Португалии Жорже Жезуш сообщил, что футболист прибыл в расположение национальной команды с повреждением и играл за неё через боль.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Сможет ли Бруну вернуть себе оптимальную форму? Совершенно очевидно, что он на это способен, ведь мы говорим о футболисте элитного уровня. Иногда дела идут не совсем так, как хотелось бы, бывают такие периоды. Он сделал невероятные вещи для этого клуба, и он сделает то же самое в будущем, в этом нет никаких сомнений.

Бруну играл за сборную, и у него там были определённые проблемы. Но я думаю, что такое часто случается. Люди, возможно, не осознают этого, но подобное происходит часто. Футболисты играют через боль, я и сам так играл и, вероятно, в 80% матчей сталкивался с тем или иным дискомфортом на протяжении карьеры. Это не идеальная ситуация, но с этим можно справиться.

У Бруну получилось сыграть в прошедших матчах. У него есть необходимая самоотдача для этого. Так что да, он практически справился с этим. Небольшие проблемы всё ещё есть, но, как я уже сказал, подобное встречается во всех командах. Так что сейчас это не имеет большого значения. Бруну в хорошей форме, сегодня утром он был очень бодр и с нетерпением ждал игры», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Материалы по теме
Матч дня в Лиге чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Матч дня в Лиге чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android