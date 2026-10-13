Тренер «МЮ» Кэррик ответил, готов ли Фернандеш сыграть с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид рассказал о нынешнем состоянии полузащитника Бруну Фернандеша. В сентябре наставник сборной Португалии Жорже Жезуш сообщил, что футболист прибыл в расположение национальной команды с повреждением и играл за неё через боль.

«Сможет ли Бруну вернуть себе оптимальную форму? Совершенно очевидно, что он на это способен, ведь мы говорим о футболисте элитного уровня. Иногда дела идут не совсем так, как хотелось бы, бывают такие периоды. Он сделал невероятные вещи для этого клуба, и он сделает то же самое в будущем, в этом нет никаких сомнений.

Бруну играл за сборную, и у него там были определённые проблемы. Но я думаю, что такое часто случается. Люди, возможно, не осознают этого, но подобное происходит часто. Футболисты играют через боль, я и сам так играл и, вероятно, в 80% матчей сталкивался с тем или иным дискомфортом на протяжении карьеры. Это не идеальная ситуация, но с этим можно справиться.

У Бруну получилось сыграть в прошедших матчах. У него есть необходимая самоотдача для этого. Так что да, он практически справился с этим. Небольшие проблемы всё ещё есть, но, как я уже сказал, подобное встречается во всех командах. Так что сейчас это не имеет большого значения. Бруну в хорошей форме, сегодня утром он был очень бодр и с нетерпением ждал игры», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».