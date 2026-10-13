Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче Азиатской Лиги чемпионов

В понедельник, 12 октября, состоялся матч 2-го тура Западного региона Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) между саудовским «Аль-Насром» и узбекистанским клубом «Нефтчи» (Фергана). Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте усилиями полузащитника саудовского клуба Габриэла Анжело, голевой пас на свой счёт записал Наваф Аль-Бушал. На 42-й минуте капитан хозяев Криштиану Роналду удвоил преимущество «Аль-Насра», точно пробив после передачи Аймана Яхьи.

На 51-й минуте второго тайма ворота хозяев поразил форвард «Нефтчи» Алишер Одилов. Однако на 78-й минуте мяч после срезки защитника гостей Анвара Гофурова влетел в собственные ворота, зафиксировав итоговую победу саудовского клуба.