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Аль-Наср — Нефтчи, результат матча 12 октября 2026, счет 3:1, 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов АФК 2026/2027

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче Азиатской Лиги чемпионов
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В понедельник, 12 октября, состоялся матч 2-го тура Западного региона Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) между саудовским «Аль-Насром» и узбекистанским клубом «Нефтчи» (Фергана). Встреча в Эр-Рияде завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 2-й тур
12 октября 2026, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Анжело – 33'     2:0 Роналду – 42'     2:1 Одилов – 51'     3:1 Gofurov – 78'    
Удаления: нет / Алибаев – 65'

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте усилиями полузащитника саудовского клуба Габриэла Анжело, голевой пас на свой счёт записал Наваф Аль-Бушал. На 42-й минуте капитан хозяев Криштиану Роналду удвоил преимущество «Аль-Насра», точно пробив после передачи Аймана Яхьи.

На 51-й минуте второго тайма ворота хозяев поразил форвард «Нефтчи» Алишер Одилов. Однако на 78-й минуте мяч после срезки защитника гостей Анвара Гофурова влетел в собственные ворота, зафиксировав итоговую победу саудовского клуба.

Календарь матчей Лиги чемпионов АФК сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК сезона-2026/2027
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