15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

Результаты матчей 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
Комментарии

В понедельник, 12 октября, завершился 6-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 6-го тура АПЛ:

10 октября, суббота:

«Арсенал» – «Лидс Юнайтед» — 2:1;
«Ипсвич Таун» – «Фулхэм» — 2:1;
«Сандерленд» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2;
«Челси» – «Борнмут» — 5:1;
«Астон Вилла» – «Брентфорд» — 2:2;
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.

11 октября, воскресенье:

«Халл Сити» – «Эвертон» — 2:2;
«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест» — 3:1;
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» — 0:3.

12 октября, понедельник:

«Ковентри Сити» – «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.

По результатам шести туров лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», набравший 18 очков.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Держитесь вместе и улыбайтесь». Холанд обратился к фанатам «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android