Результаты матчей 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 12 октября, завершился 6-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 6-го тура АПЛ:
10 октября, суббота:
«Арсенал» – «Лидс Юнайтед» — 2:1;
«Ипсвич Таун» – «Фулхэм» — 2:1;
«Сандерленд» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2;
«Челси» – «Борнмут» — 5:1;
«Астон Вилла» – «Брентфорд» — 2:2;
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.
11 октября, воскресенье:
«Халл Сити» – «Эвертон» — 2:2;
«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест» — 3:1;
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» — 0:3.
12 октября, понедельник:
«Ковентри Сити» – «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.
По результатам шести туров лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», набравший 18 очков.