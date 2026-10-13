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Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу

Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
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В понедельник, 12 октября, завершился 8-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата Испании.

Результаты матчей 8-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027:

9 октября, пятница:

«Малага» — «Эспаньол» — 1:1.

10 октября, суббота:

«Райо Вальекано» — «Атлетик» Бильбао — матч остановлен, о новой дате будет известно позднее;
«Алавес» — «Атлетико» Мадрид — 1:2;
«Барселона» — «Хетафе» — 3:0;
«Реал» Мадрид — «Вильярреал» — 1:0.

11 октября, воскресенье:

«Эльче» — «Сельта» — 0:0;
«Реал Сосьедад» — «Депортиво» — 3:2;
«Бетис» — «Осасуна» — 5:2;
«Расинг» — «Валенсия» — 2:2.

12 октября, понедельник:

«Леванте» — «Севилья» — 3:3.

На данный момент лидером чемпионата Испании с 24 очками является «Барселона». В группе лидеров также находятся «Атлетико» Мадрид, «Бетис» (по 19) и «Реал» Мадрид (18).

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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