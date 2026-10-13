Результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

В понедельник, 12 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата Италии.
Результаты матчей 6-го тура Серии А сезона-2026/2027
10 октября, суббота:
«Дженоа» — «Фиорентина» — 2:1;
«Интер» — «Парма» — 3:0;
«Наполи» — «Фрозиноне» — 3:0.
11 октября, воскресенье:
«Комо» — «Рома» — 0:0;
«Лацио» — «Монца» — 3:1;
«Лечче» — «Болонья» — 1:2;
«Сассуоло» — «Милан» — 1:1;
«Кальяри» — «Ювентус» — 1:1.
12 октября, понедельник:
«Аталанта» — «Венеция» — 3:1;
«Торино» — «Удинезе» — 2:1.
На данный момент лидером чемпионата Италии является «Интер» с 16 очками. В группе лидеров также находятся «Лацио» (16), «Рома» (14) и «Кальяри» (13).