15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Комментарии

В понедельник, 12 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата Италии.

Результаты матчей 6-го тура Серии А сезона-2026/2027

10 октября, суббота:

«Дженоа» — «Фиорентина» — 2:1;
«Интер» — «Парма» — 3:0;
«Наполи» — «Фрозиноне» — 3:0.

11 октября, воскресенье:

«Комо» — «Рома» — 0:0;
«Лацио» — «Монца» — 3:1;
«Лечче» — «Болонья» — 1:2;
«Сассуоло» — «Милан» — 1:1;
«Кальяри» — «Ювентус» — 1:1.

12 октября, понедельник:

«Аталанта» — «Венеция» — 3:1;
«Торино» — «Удинезе» — 2:1.

На данный момент лидером чемпионата Италии является «Интер» с 16 очками. В группе лидеров также находятся «Лацио» (16), «Рома» (14) и «Кальяри» (13).

Календарь матчей Серии А сезона-2026/2027
Турнирная таблица Серии А сезона-2026/2027
Материалы по теме
Дзола: в Италии сейчас мало талантов, а в сборной предпочитают деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android