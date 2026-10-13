Результаты матчей 6-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

В понедельник, 12 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура чемпионата Италии.

Результаты матчей 6-го тура Серии А сезона-2026/2027

10 октября, суббота:

«Дженоа» — «Фиорентина» — 2:1;

«Интер» — «Парма» — 3:0;

«Наполи» — «Фрозиноне» — 3:0.

11 октября, воскресенье:

«Комо» — «Рома» — 0:0;

«Лацио» — «Монца» — 3:1;

«Лечче» — «Болонья» — 1:2;

«Сассуоло» — «Милан» — 1:1;

«Кальяри» — «Ювентус» — 1:1.

12 октября, понедельник:

«Аталанта» — «Венеция» — 3:1;

«Торино» — «Удинезе» — 2:1.

На данный момент лидером чемпионата Италии является «Интер» с 16 очками. В группе лидеров также находятся «Лацио» (16), «Рома» (14) и «Кальяри» (13).