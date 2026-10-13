Роналду забил в первых двух матчах после отъезда из сборной из-за конфликта с Жезушем

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду забил гол во втором подряд матче после того, как покинул национальную команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Форвард удвоил преимущество своей команды в матче 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с узбекистанским «Нефтчи». Встреча завершилась со счётом 3:1. Ранее Криштиану поразил ворота «Аль-Дирии» (3:0) в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги.

Ранее по ходу матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября) тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отправил Криштиану Роналду на разминку, но не задействовал его в игре. 30 сентября нападающий покинул расположение сборной. 6 октября футболист опубликовал заявление, где изложил мотивы своего решения и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.