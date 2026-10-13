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Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче ЛЧ АФК с «Нефтчи», где забил 981-й гол

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче ЛЧ АФК с «Нефтчи», где забил 981-й гол
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал пост после победы «Аль-Насра» над узбекистанским «Нефтчи» в домашнем матче 2-го тура Западного региона Лиги чемпионов АФК. Игра завершилась со счётом 3:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 2-й тур
12 октября 2026, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Анжело – 33'     2:0 Роналду – 42'     2:1 Одилов – 51'     3:1 Gofurov – 78'    
Удаления: нет / Алибаев – 65'

«Важная победа этим вечером. Продолжаем расти💪🏽», — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

Напомним, Роналду отметился голом в первом тайме встречи. Этот мяч стал для него 981-м в профессиональной карьере. В игре следующего тура Лиги чемпионов АФК коллектив из Эр-Рияда встретится с «Аль-Васлом» из ОАЭ. Эта игра пройдёт также в Саудовской Аравии 26 октября. Ранее во встрече 1-го тура «Аль-Наср» разгромно, со счётом 0:4, уступил другому представителю ОАЭ, «Аль-Айну».

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