Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче ЛЧ АФК с «Нефтчи», где забил 981-й гол

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал пост после победы «Аль-Насра» над узбекистанским «Нефтчи» в домашнем матче 2-го тура Западного региона Лиги чемпионов АФК. Игра завершилась со счётом 3:1.

«Важная победа этим вечером. Продолжаем расти💪🏽», — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

Напомним, Роналду отметился голом в первом тайме встречи. Этот мяч стал для него 981-м в профессиональной карьере. В игре следующего тура Лиги чемпионов АФК коллектив из Эр-Рияда встретится с «Аль-Васлом» из ОАЭ. Эта игра пройдёт также в Саудовской Аравии 26 октября. Ранее во встрече 1-го тура «Аль-Наср» разгромно, со счётом 0:4, уступил другому представителю ОАЭ, «Аль-Айну».