Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче ЛЧ АФК с «Нефтчи», где забил 981-й гол
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштану Роналду опубликовал пост после победы «Аль-Насра» над узбекистанским «Нефтчи» в домашнем матче 2-го тура Западного региона Лиги чемпионов АФК. Игра завершилась со счётом 3:1.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 2-й тур
12 октября 2026, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Анжело – 33' 2:0 Роналду – 42' 2:1 Одилов – 51' 3:1 Gofurov – 78'
Удаления: нет / Алибаев – 65'
«Важная победа этим вечером. Продолжаем расти💪🏽», — написал Роналду на своей странице в соцсети X.
Напомним, Роналду отметился голом в первом тайме встречи. Этот мяч стал для него 981-м в профессиональной карьере. В игре следующего тура Лиги чемпионов АФК коллектив из Эр-Рияда встретится с «Аль-Васлом» из ОАЭ. Эта игра пройдёт также в Саудовской Аравии 26 октября. Ранее во встрече 1-го тура «Аль-Наср» разгромно, со счётом 0:4, уступил другому представителю ОАЭ, «Аль-Айну».
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