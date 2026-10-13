Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ — Sport.fr

Издание Sport.fr считает, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом матче команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Предполагаемый состав «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов от Sport.fr

Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ (или Магнес Аклиуш), Усман Дембеле (или Ферран Торрес), Хвича Кварацхелия.

14 октября «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Манчестере, начало в 22:00 мск.

Напомним, в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Слован» со счётом 6:1.