«Показывал и более сильный футбол». Семшов — об игре Глушенкова за «Зенит»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«Я не считаю, что Глушенков сейчас находится в своей лучшей форме. Он показывал и более сильный футбол. Сейчас он более стабилен, чем раньше. Он забивает голы и отдаёт результативные передачи, которые очень важны для команды. Глушенков хорошо показывает себя в трудных матчах. Поэтому сейчас он приносит огромную пользу «Зениту», а может прибавить и приносить ещё больше», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В игре 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (3:2) Глушенков оформил дубль и с восемью голами вместе с Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.