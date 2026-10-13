«Показывал и более сильный футбол». Семшов — об игре Глушенкова за «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
«Я не считаю, что Глушенков сейчас находится в своей лучшей форме. Он показывал и более сильный футбол. Сейчас он более стабилен, чем раньше. Он забивает голы и отдаёт результативные передачи, которые очень важны для команды. Глушенков хорошо показывает себя в трудных матчах. Поэтому сейчас он приносит огромную пользу «Зениту», а может прибавить и приносить ещё больше», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
В игре 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (3:2) Глушенков оформил дубль и с восемью голами вместе с Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
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