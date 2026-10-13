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«Это стало новым дном». Помощник тренера Бенина — о поведении Месси в прощальном матче

«Это стало новым дном». Помощник тренера Бенина — о поведении Месси в прощальном матче
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Тюнде Аделакун, ассистент главного тренера сборной Бенина по футболу, высказался о поведении аргентинского нападающего Лионеля Месси во время его прощального матча за сборную Аргентины. В последнем матче Месси за национальную команду Аргентина разгромила Бенин со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Лионель Месси совершал круг почёта по полю, а трибуны аплодировали ему. Он медленно обходил периметр поля вместе с партнёрами по команде, наслаждаясь овациями. Ближе к концу круга несколько моих игроков снова выстроились вдоль его предполагаемого маршрута. Месси шёл впереди, а мои парни стояли там, надеясь, что он подойдёт к ним, чтобы они могли поаплодировать ему и выразить своё восхищение.

Но в самый последний момент Лео резко изменил маршрут и, намеренно обойдя группу футболистов сборной Бенина, направился к центру поля.

Для человека, которого боготворят многие и который в глазах молодых африканцев практически не способен совершить ничего дурного, это стало новым дном», — написал Аделакун на своём авторском сайте The African Football Club.

Месси в этой игре забил гол и отдал две голевые передачи.

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