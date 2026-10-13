«Это стало новым дном». Помощник тренера Бенина — о поведении Месси в прощальном матче

Тюнде Аделакун, ассистент главного тренера сборной Бенина по футболу, высказался о поведении аргентинского нападающего Лионеля Месси во время его прощального матча за сборную Аргентины. В последнем матче Месси за национальную команду Аргентина разгромила Бенин со счётом 3:0.

«Лионель Месси совершал круг почёта по полю, а трибуны аплодировали ему. Он медленно обходил периметр поля вместе с партнёрами по команде, наслаждаясь овациями. Ближе к концу круга несколько моих игроков снова выстроились вдоль его предполагаемого маршрута. Месси шёл впереди, а мои парни стояли там, надеясь, что он подойдёт к ним, чтобы они могли поаплодировать ему и выразить своё восхищение.

Но в самый последний момент Лео резко изменил маршрут и, намеренно обойдя группу футболистов сборной Бенина, направился к центру поля.

Для человека, которого боготворят многие и который в глазах молодых африканцев практически не способен совершить ничего дурного, это стало новым дном», — написал Аделакун на своём авторском сайте The African Football Club.

Месси в этой игре забил гол и отдал две голевые передачи.