Месси выбрал 10 восходящих звёзд футбола. В топ вошёл игрок основы сборной Мексики

Аргентинский звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси в рамках проекта adidas «Messi +10» определил 10 перспективных футболистов. Об этом сообщает издание Marca.

10 молодых игроков, которых поддержал Месси в 2026 году:

Мужчины: Томас Аранда («Бока Хуниорс», Аргентина, 19 лет), Макс Доумен («Арсенал», Англия, 16 лет), Зейвиер Гозо («Кристал Пэлас», США, 19 лет), Хесус Родригес («Комо», Испания, 20 лет), Кес Смит (АЗ, Нидерланды, 20 лет), Хильберто Мора («Тихуана», Мексика, 17 лет), Джан Узун («Айнтрахт Франкфурт», Турция, 20 лет).

Женщины: Хлоя Сарви («Челси», Англия, 17 лет), Джованна Ваксман («Лион», Бразилия, 17 лет), Лотта Вреде («Гамбург», Германия, 18 лет).

«Adidas презентовал это поколение под девизом «Следующая глава начинается здесь», где Месси является центральной фигурой кампании. Это скорее рекламный подбор молодых талантов, а не официальный рейтинг, однако участие аргентинца сразу делает каждое имя объектом пристального внимания», — отмечает издание.

Напомним, ранее Месси в рамках сотрудничества с adidas по выбору 10 перспективных игроков дважды называл представителей России: в 2015 году — Алексея Миранчука, в 2016-м — Надежду Карпову.