«Немного беспокоит». Тренер «ПСЖ» — о разнице в возрасте с футболистами

Главный тренер «ПСЖ» 56-летний Луис Энрике ответил, переживает ли о разнице в возрасте между ним и футболистами клуба.

— У вас очень молодая команда. Чувствуете ли вы, что её потенциал ещё не раскрыт в полной мере? Повлияло ли это на ваше решение остаться и продолжить работу с этими игроками?

— Честно говоря, это даже немного меня беспокоит! Разница в возрасте между молодыми игроками, например, Ибрагимом, о котором мы говорили в прошлом году, и мной с каждым годом становится всё больше. Но, оглядываясь на свою тренерскую карьеру, я понимаю, что мне всегда удавалось выстраивать хорошие отношения с футболистами. Думаю, это возможно и несмотря на разницу в возрасте.

Мне очень нравится смеяться, шутить и быть ближе к игрокам. Это придаёт мне энергию: общаться с ними, подкалывать их, вместе переживать разные моменты. Помню, Витинья иногда говорит мне: «Я не понимаю, ты сейчас серьёзно или нет». А я отвечаю, что ему самому предстоит в этом разобраться!

Мне очень нравятся такие отношения. Мне нравится помогать игрокам, но в то же время бросать им вызов, подталкивать их к реакции и наблюдать за тем, как они воспринимают мои слова. Приводит ли это к положительному или отрицательному результату? К каждому футболисту нужен свой подход в зависимости от ситуации. Кому-то необходима поддержка, а кому-то нужно сказать что-то более требовательное. Я стараюсь найти лучший способ общения с каждым.

Это увлекательный процесс, и именно за это я люблю свою работу. Всё постоянно меняется и развивается — как и наша команда, которая никогда не стоит на месте, — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».