Винисиус после удаления толкнул директора по матчам Ла Лиги и назвал чемпионат «дерьмовым»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор применил физическую силу к сотруднику Ла Лиги и использовал нецензурную лексику после удаления в матче 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0). Об этом сообщает журналист DAZN Исаак Футо.

По информации источника, покидая поле после удаления, Винисиус толкнул директора по матчам Ла Лиги Луиса Лопеса.

«Это случилось в непосредственной близости от зоны VAR, и я решил, что Винисиус принял его за одного из видеоарбитров, однако это не так — мне сообщили, что Винисиус знал, что это работник Ла Лиги. Более того, он произнёс фразу: «Дерьмовая лига». Именно это Винисиус сказал Луису Лопесу, директору по матчам Ла Лиги, после чего быстро ушёл. Поведение Винисиуса является абсолютно предосудительным», — заявил Футо в эфире DAZN.

Напомним, на 72-й минуте главный арбитр Исидро Диас де Мера отменил гол Винисиуса Жуниора и удалил бразильца с поля, изучив видеоповтор, — в ходе атаки игрок «сливочных» схватил за волосы полузащитника соперника Натана Салиба. При этом Винисиус рискует получить более длительный срок дисквалификации из-за отметки в протоколе об агрессивном поведении по отношению к судье.