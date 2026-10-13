15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард назвал наказания, которые должен понести «Ман Сити» за финансовые нарушения

Джеррард назвал наказания, которые должен понести «Ман Сити» за финансовые нарушения
Комментарии

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал свою точку зрения на то, как следует наказать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых регламентов АПЛ.

«Не считаю справедливым отправлять их в Чемпионшип, поскольку в таком случае они станут одним из клубов, которые вернутся в Премьер-лигу, займут одно из трёх мест, и это будет несправедливо. Как и то, что каждую неделю кому-то предстояло бы проводить с ними матч. Полагаю, с ними следует разбираться непосредственно в АПЛ. Применить наказание на определённый срок, на несколько сезонов. Не утверждаю, что это правильно, но у меня сложилось такое впечатление. Считаю, что необходимы запрет на регистрацию игроков, лишение очков на протяжении установленного периода, и нужно, чтобы они испытывали те же трудности, которые были применены к другим клубам на протяжении девяти или десяти лет», — приводит слова Джеррарда из эфира шоу The Overlap издание ESPN.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

Материалы по теме
Скандал с «Манчестер Сити» угрожает отношениям Великобритании и ОАЭ. В чём дело?
Скандал с «Манчестер Сити» угрожает отношениям Великобритании и ОАЭ. В чём дело?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android