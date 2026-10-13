Джеррард назвал наказания, которые должен понести «Ман Сити» за финансовые нарушения

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал свою точку зрения на то, как следует наказать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых регламентов АПЛ.

«Не считаю справедливым отправлять их в Чемпионшип, поскольку в таком случае они станут одним из клубов, которые вернутся в Премьер-лигу, займут одно из трёх мест, и это будет несправедливо. Как и то, что каждую неделю кому-то предстояло бы проводить с ними матч. Полагаю, с ними следует разбираться непосредственно в АПЛ. Применить наказание на определённый срок, на несколько сезонов. Не утверждаю, что это правильно, но у меня сложилось такое впечатление. Считаю, что необходимы запрет на регистрацию игроков, лишение очков на протяжении установленного периода, и нужно, чтобы они испытывали те же трудности, которые были применены к другим клубам на протяжении девяти или десяти лет», — приводит слова Джеррарда из эфира шоу The Overlap издание ESPN.

«Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.