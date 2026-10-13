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«Было неприятно». Помощник тренера Бенина — о сборной Аргентины в прощальном матче Месси

«Было неприятно». Помощник тренера Бенина — о сборной Аргентины в прощальном матче Месси
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Тюнде Аделакун, ассистент главного тренера сборной Бенина по футболу, раскритиковал сборную Аргентины за поведение во время прощального матча форварда Лионеля Месси. В последнем матче Месси за национальную команду Аргентина разгромила Бенин со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Что меня поразило, так это совершенно очевидное и демонстративное нежелание сборной Аргентины иметь какое-либо дело с моей командой после матча. Рукопожатия после финального свистка были поспешными и формальными. А любые попытки наших игроков приблизиться к человеку, ради которого они приехали праздновать, пресекались сотрудниками службы безопасности на месте, причём в весьма враждебной манере. Было очевидно, что аргентинцы всей командой не хотели находиться рядом со сборной Бенина. Это было весьма неприятно.

Некоторые наши игроки ещё очень молоды. Они выросли, восхищаясь Лионелем Месси, и хотели хотя бы мельком увидеть его, сфотографироваться с ним и пожать ему руку. Но ничего этого не произошло.

Когда для него организовали коридор почёта, кто-то предложил нашим футболистам тоже выстроиться в ряд и поаплодировать ему, пока он проходит мимо. Сотрудники службы безопасности разогнали небольшую группу игроков, которая успела собраться, с такой поспешностью, будто мои парни были бандитами, готовыми устроить беспорядки!» — написал Аделакун на своём авторском сайте The African Football Club.

Месси в этой игре забил гол и отдал две голевые передачи.

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