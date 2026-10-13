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Экс-руководитель «Барселоны» раскрыл примерную дату прощального матча Месси на «Камп Ноу»

Экс-руководитель «Барселоны» раскрыл примерную дату прощального матча Месси на «Камп Ноу»
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Бывший член совета директоров «Барселоны» Тони Фрейша сообщил примерную дату проведения прощального матча Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу».

«Через полтора года на «Камп Ноу» пройдёт церемония прощания «Барселоны» с Лео Месси. Это подтверждённая информация», — приводит слова Фрейши The Touchline в соцсети X.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основной состав каталонского клуба с 2004 по 2021 год и выиграл ряд трофеев. На прошлой неделе Месси сыграл прощальный матч за сборную Аргентины, которая нанесла поражение Бенину со счётом 3:0. Аргентинец забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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