Экс-руководитель «Барселоны» раскрыл примерную дату прощального матча Месси на «Камп Ноу»

Бывший член совета директоров «Барселоны» Тони Фрейша сообщил примерную дату проведения прощального матча Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу».

«Через полтора года на «Камп Ноу» пройдёт церемония прощания «Барселоны» с Лео Месси. Это подтверждённая информация», — приводит слова Фрейши The Touchline в соцсети X.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основной состав каталонского клуба с 2004 по 2021 год и выиграл ряд трофеев. На прошлой неделе Месси сыграл прощальный матч за сборную Аргентины, которая нанесла поражение Бенину со счётом 3:0. Аргентинец забил один мяч и отдал две результативные передачи.