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Тренер «Акрона» Благоевич: Дзюба — легенда, но у меня главный герой — вся команда

Тренер «Акрона» Благоевич: Дзюба — легенда, но у меня главный герой — вся команда
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич высказался о экс-форварде команды Артёме Дзюбе. Артём Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026 года.

— Я прекрасно понимаю, почему возникло такое восприятие. Артём – большая фигура для российского футбола, яркая личность и отличный футболист. Дзюба очень сильно влиял на команду «Акрона» – это очевидно. Но начался другой этап – не лучше и не хуже, просто другой. У нас новая команда, новые футболисты, идеи. Моя задача – сделать так, чтобы главным героем была вся команда. А Дзюба, естественно, легенда российского футбола. Большое уважение ему.

— Кто из нынешней команды может сравниться с ним по лидерским качествам?
— Артём был особенным лидером, но сейчас лидерство распределено между несколькими футболистами, и мне нравится, как это происходит. Каждый проявляет это по-своему. Один ведёт команду характером, второй – качеством игры, третий – голосом, четвёртый – отношением к тренировкам. Как я вижу, чем меньше команда зависит от одного игрока, тем она сильнее.

— Резюмируем: в таком большом и харизматичном лидере «Акрон» сейчас не нуждается?
— Сейчас мы стараемся строить команду иначе. У нас есть ребята, каждый из которых может сделать что-то полезное для команды, исходя из своих сильных качеств, — сказал Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий. В ходе своей карьеры выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России (179 голов) и сборной России (31 гол). За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

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